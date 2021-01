Samsung Galaxy Note 10 Ontvangt Android 11-update

Nederlanders met een Samsung Galaxy Note 10 kunnen elk moment een update naar Android 11 verwachten. Samsung is namelijk begonnen met de Nederlandse uitrol van de Android 11-update. Samsung rolde de Android 11-update een aantal weken geleden al uit, maar in Nederland moesten we iets langer wachten.

Nadat de Android 11-update voor de Galaxy Note 10 eerder al uitrolde in een aantal andere landen, waaronder België, is de update nu ook in ons land aangekomen. Vorige week konden Vodafone-gebruikers de update al downloaden en nu komt de update binnen bij de rest van de gebruikers.

De Android 11-update komt samen met de One UI 3.0-schil. Hierin zitten verschillende nieuwe functies verwerkt en ook het uiterlijk is aangepast. Zo is de interface eenvoudiger te bedienen, kun je het scherm ontgrendelen of vergrendelen door twee keer op het scherm te tikken, zijn de widget van het always-on scherm verbeterd, krijg je toegang tot meer privacy-functies en nog veel meer. Heb je de update al ontvangen? Laat het ons dan weten in de reacties hieronder.

