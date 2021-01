Eerste Details Van Xiaomi Mi Band 6 Opgedoken

De Chinese fabrikant Xiaomi werkt alweer aan de zesde versie van de populaire Mi Band fitnesstracker. Volgens de laatste geruchten beschikt de Mi Band 6 onder andere over een ingebouwde GPS-ontvanger.

De Xiaomi Mi Band 5 is nog niet heel lang in Nederland verkrijgbaar, maar Xiaomi werkt inmiddels alweer hard aan een opvolger. De Mi Band 6 komt volgens deze bron in twee uitvoeringen op de markt. Een met NFC en een zonder NFC. De uitvoering met NFC-chip zal alleen in China verkrijgbaar zijn.

Xiaomi zou de Mi Band 6 ook uitrusten met een ingebouwde GPS-ontvanger, wat een flinke upgrade is want tot nu toe gebruikt de Mi Band de GPS van de smartphone voor de locatiebepaling. De Mi Band 6 is net als zijn voorganger in staat om de hoeveelheid zuurstof in het bloed (SpO2) te meten en Xiaomi heeft nieuwe wijzerplaten en 19 nieuwe trainingsmodus toegevoegd. Ook kunnen gebruikers met de Pomodoro-techniek tijdelijk app-meldingen blokkeren en kun je slaapgegevens rechtstreeks op de Mi Band 6 bekijken. Voorheen kon dit alleen via de smartphone-app.

Xiaomi introduceerde de Mi Band 5 in juli vorig jaar. We verwachten daarom dat we nog een half jaar moeten wachten op de Mi Band 6.

via [droidapp]