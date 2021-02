“Voordeligere OnePlus 9 Heet OnePlus 9R”

OnePlus zal verschillende smartphones in de OnePlus 9-serie lanceren. Volgens de laatste berichten krijgen we naast de reguliere OnePlus 9 en de krachtigere OnePlus 9 Pro ook de goedkopere OnePlus 9R te zien. Een aantal specificaties van de smartphone zijn al uitgelekt.

De betrouwbare tech-lekker Evan Blass claimt dat de betaalbare smartphone ‘OnePlus 9R’ gaat heten. De naam ‘oneplus9r’ is namelijk opgedoken in code. Waar deze code vandaan komt is onduidelijk, maar Evan Blass is een doorgaans goedgeïnformeerd bron. In eerdere berichten over een voordeligere OnePlus 9 werd de smartphone nog ‘OnePlus 9 Lite’ of ‘OnePlus 9E’ genoemd.

Vermoedelijk komen we volgende maand meer te weten over de “OnePlus 9R”, want dan zou de fabrikant de nieuwe serie willen introduceren. Volgens de geruchten beschikt de OnePlus 9R onder andere over een Snapdragon 690-processor, een 6,5-inch scherm met een 90Hz verversingssnelheid en een full-hd-resolutie, een 5000 mAh accu en een 64MP hoofdcamera.

via [androidplanet]