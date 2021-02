Update Geeft Galaxy Watch 3 En Active 2 Hartfilm- En Bloeddruk-functie

Samsung rolt een nieuwe update uit naar de Galaxy Watch 3 en de Active 2. De update brengt een aantal nieuwe features met zich mee. Zo krijgen gebruikers van de smartwatches toegang tot een hartfilm-functie en een bloeddruk-functie.

Nadat Samsung eerder al liet weten dat het bedrijf de smartwatches van meer functies zal voorzien, rolt nu een update uit die deze functies installeert. Na de update is het mogelijk om electrocardiogrammen (ECG) te meten en bloeddrukmetingen uit te voeren. Om de bloeddrukmeter te kunnen gebruiken is het nodig om de sensoren te kalibreren, waarvoor een echte bloeddrukmeter nodig is.

De nieuwe functies zijn te vinden in de Galaxy Wearable-app. Je moet wel eerst de Samsung Health Monitor-app uit ‘Galaxy Apps’ downloaden. Galaxy Apps is alleen beschikbaar voor Samsung-smartphones, wat doet vermoeden dat de nieuwe functies alleen voor Samsung-gebruikers beschikbaar zijn.

via [droidapp]