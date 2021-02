Dit Zijn De Prijzen Van De OPPO Find X3 Pro, Lite En Neo

De richtprijzen van alle smartphones in de Oppo Find X3-serie zijn uitgelekt. De smartphones die in maart worden aangekondigd zullen tussen de 400 en 1200 euro gaan kosten.

Volgens tech-lekker Sudhanshu Ambhore zal Oppo in maart de Oppo Find X3-serie introduceren. De serie bestaat uit de de OPPO Find X3 Pro, Find X3 Neo en Find X3 Lite. De Find X3 Pro is de krachtigste van de drie en zal volgens de geruchten op de markt verschijnen voor 1000 tot 1200 euro. Hiervoor krijg je een toestel met een 6,67-inch scherm, een Snapdragon 888-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu en een vierdubbele camera met twee 50MP lenzen, een 13MP lens en een 3MP lens. De Find X3 Pro komt op de markt in de kleuren zwart, wit, blauw en oranje.

De Oppp Find X3 Neo zal volgens de bron tussen de 700 en de 800 euro gaan kosten. De smartphone komt op de markt in de kleuren zwart en zilver en beschikt net als de Pro-uitvoering over 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De Find X3 Lite krijgt 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte en kost tussen de 400 en de 500 euro. Overige specificaties ontbreken nog.

Volgens de geruchten krijgen we de nieuwe Find X-serie op 13 maart te zien, waarna de smartphones in april op de markt verschijnen.

via [AW]