“Introductie Samsung Galaxy S21 FE Op 19 Augustus”

Uit een gelekte agenda van Samsung blijkt dat de Zuid-Koreaanse fabrikant op 19 augustus de Galaxy S22 FE wil introduceren. Ook de lanceringsdatums van de Galaxy Tab S7 Lite en de Galaxy A22 zijn uitgelekt.

De informatie is uitgelekt door de doorgaans goedgeïnformeerd tech-lekker Evan Blass. Volgende maand krijgen we geen nieuwe Samsung-smartphones te zien, maar de fabrikant wil tijdens een PC Unpacked-evenement wel nieuwe laptops en Chromebooks introduceren.

In mei zal Samsung geen nieuwe producten presenteren, maar in juni krijgen we de Samsung Galaxy Tab S7 Lite te zien. Deze tablet krijgt onder andere ondersteuning voor het 5G-netwerk. De maand daarop zal Samsung de Galaxy A22 introduceren, dit is een voordelige smartphone waarvan ook een 5G-variant op de markt verschijnt. Er is al uitgelekt dat de Galaxy A22 beschikt over een vierdubbele camera (48 MP + 8 MP + 2MP + 2 MP) en op de markt verschijnt in de kleuren grijs, wit, lichtgroen en paars.

Nog een maand later krijgen we de Galaxy S21 FE te zien. De Fan Edition is een voordeligere variant van de reguliere Galaxy S21. Details over de smartphone hebben we helaas nog niet, maar zijn voorganger, de Galaxy S20 FE was erg succesvol.

via [AW]