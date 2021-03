Motorola Moto G30 Nu In Nederland Verkrijgbaar

De nieuwe budget-smartphone Motorola Moto G30 is vanaf nu in Nederland verkrijgbaar. De Moto G30 beschikt onder andere over een 90Hz-scherm en een grote accu. In Nederland krijgt de smartphone een adviesprijs mee van 179 euro.

De Motorola Moto G30 is de opvolger van de Moto G9 Play en beschikt over een 6,5-inch scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels en een 90Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Snapdragon 662-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 20W snelladen, een 13MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. Ook heeft de smartphone een NFC-chip en een vingerafdrukscanner aan de zijkant.

De Moto G30 is onder andere bij Coolblue verkrijgbaar in de kleuren zwart en paars voor 179,99 euro.

via [androidplanet]