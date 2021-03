Beelden En Specificaties Van Xiaomi Mi 11 Lite Uitgelekt

De Xiaomi Mi 11 is sinds kort verkrijgbaar in Nederland, maar de Chinese fabrikant werkt ondertussen aan een goedkopere uitvoering met de naam Xiaomi Mi 11 Lite. Volgens de geruchten zal Xiaomi de nieuwe smartphone volgende maand introduceren, maar beelden en specificaties zijn nu al uitgelekt.

Volgens de website 91mobiles zien we de Xiaomi Mi 11 Lite op de bovenstaande afbeelding. De smartphone komt op de markt in de kleuren zwart, blauw en lichtroze en zal volgende maand in India en andere landen verschijnen. Later komt de Mi 11 Lite ook naar Europa.

Als we de bron mogen geloven beschikt de Xiaomi Mi 11 Lite over een 6,55-inch LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 765G-processor met 5G-ondersteuning, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4150 mAh accu en een driedubbele camera met een 64MP hoofdlens.

Xiaomi heeft zelf nog niks bekendgemaakt, dus we kunnen deze informatie nog niet bevestigen.

via [droidapp]