Samsung Galaxy A71 Ontvangt Android 11-update

Samsung is in Nederland begonnen met de uitrol van Android 11 voor de Galaxy A71. De nieuwste versie van Android komt samen met Samsung’s One UI 3.1-schil en brengt verschillende nieuwe features met zich mee.

Nederlanders met een Galaxy A71 kunnen elk moment een notificatie verwachten waarin staat dat de Android 11-update klaarstaat voor hun toestel. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ – > ‘Downloaden en installeren‘.

De Android 11-update brengt een hoop verbeteringen met zich mee. Zo is onder andere het design aangepast waardoor de smartphone eenvoudiger is te bedienen met één hand. Ook krijg je toegang tot meer privacy-opties, heeft Samsung een betere camera-app toegevoegd en installeert de update een nieuwe beveiligingspatch.

Hebben jullie de update al ontvangen? Laat het ons weten in de reacties hieronder.

via [androidplanet]