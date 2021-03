Snapdragon 780G Aangekondigd: 5G-chipset Voor Krachtige Midrange Smartphones

Qualcomm heeft een nieuwe processor voor smartphones aangekondigd. De Snapdragon 780G is gemaakt voor toestellen in de hogere middenklasse en heeft onder andere ondersteuning voor het 5G-netwerk.

De nieuwste chipset van Qualcomm krijgen we vermoedelijk als eerste te zien in de Xiaomi Mi 11 5G. De Snapdragon 780G is de opvolger van de Snapdragon 765 en is uitgerust met een ingebouwde 5G-modem. De Snapdragon 780G maakt gebruik van hetzelfde energie-efficiënte 5 nanometer proces als de high-end Snapdragon 888. De chipset bestaat uit twee 2,4GHz ARM Cortex-A78-kernen en zes 1,8GHz Cortex-A55-kernen. Voor de GPU maakt de chipset gebruik van de Adreno 642.

Voor de 5G-ondersteuning maakt de Snapdragon 780G gebruik van een X53-modem. Hiermee is het mogelijk om maximale downloadsnelheden te bereiken van 3,3 Gbps. Daarnaast is er ondersteuning voor bluetooth 5.2 en de wifi 6E-standaard. De Snapdragon 780G is verder in staat om met drie camera’s tegelijk te gebruiken en met de Spectra 570 image signal processor kunnen video’s met HDR10+-kwaliteit worden opgenomen.

via [AW]