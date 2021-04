Samsung Galaxy S9 Krijgt Voortaan Elk Kwartaal Een Update

Samsung zal voortaan minder vaak updates uitrollen naar de Galaxy S9 en de Galaxy S9 Plus die in 2018 op de markt verschenen. Gebruikers ontvangen niet meer maandelijks een beveiligingsupdate, maar één keer per kwartaal.

Naarmate toestellen ouder worden ontvangen ze steeds minder vaak software-updates. Dit is ook het geval bij de Galaxy S9-serie van Samsung. De smartphone verscheen iets meer dan 3 jaar geleden op de markt en ontving tot nu toe maandelijks een nieuwe beveiligingspatch. Samsung zal deze patch nog steeds uitrollen, maar voortaan niet elke maand. De updatefrequentie is teruggeschroefd naar eens per kwartaal.

Vermoedelijk zal Samsung het nieuwe updateschema voor één jaar aanhouden. Daarna zal de updatefrequentie nog verder worden teruggeschroefd naar mogelijk eens per half jaar. Op grote updates naar een nieuwe versie van Android hoeven gebruikers niet meer te rekenen.

