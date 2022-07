Samsung Galaxy S22-serie Ontvangt Beveiligingsupdate Van Juli 2022

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold naar de vlaggenschip-serie van de fabrikant. De update installeert de beveiligingspatch van juli op de Galaxy S22, S22+ en de S22 Ultra. Samsung is opnieuw de eerste fabrikant die de nieuwste beveiligingsupdate uitrolt.

Google rolt elke maand een nieuwe beveiligingspatch uit naar zijn Pixel-smartphones, waarna andere fabrikanten dezelfde patch ook naar hun toestellen kunnen uitrollen. Samsung is er altijd snel bij en rolt de patch vaak zelfs eerder uit dan Google. Ook de patch van juli rolt Samsung op tijd uit. Gebruikers van de Galaxy S22, S22+ en de Galaxy S22 Ultra kunnen de update als eerste downloaden. Waarschijnlijk zullen andere vlaggenschip-smartphones snel volgen.

Beveiligingsupdates bestaan doorgaans uit enkele tientallen patches van Google die kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem aanpakken, maar Samsung voegt ook enkele eigen patches toe die specificaties zijn gericht op Samsung’s eigen smartphones. De update van juli is 381MB groot en je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. Het kan een aantal dagen duren voordat de update bij alle gebruikers is aangekomen.

via [droidapp]