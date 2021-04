JBL Live Pro+ Zijn Nieuwste Draadloze Oordopjes Met ANC En Lange Accuduur

JBL heeft nieuwe volledig draadloze oordopjes uitgebracht. De JBL Live Pro+ is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren voor een adviesprijs van 179 euro. Hiervoor krijg je oordopjes met ANC, een 7 uur lang accuduur en een aanraakgevoelige behuizing

De nieuwste oordopjes van JBL horen thuis in de wat duurdere prijsklasse. De oordopjes zijn dan ook uitgerust met een hoop verschillende features. Zo kunnen gebruikers genieten van Adaptive Noise Cancelling en Smart Ambient functies. De oordopjes maken hiervoor gebruik van 3-mic technologie. Ook is er ondersteuning voor spraakassistenten en Google’s Fast Pair.

De oordopjes gaan 7 uur mee op één acculading. De oplaadcase levert nog eens 21 uit extra luisterplezier. Deze oplaadcase kun je draadloos opladen met een Qi-oplader. De JBL Live Pro+ is via de website van JBL verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit, roze en beige.