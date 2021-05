Samsung Galaxy S20 FE Ontvangt Update Met Verschillende Verbeteringen

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold naar de Galaxy S20 FE. De update brengt verschillende verbeteringen met zich mee en installeert de beveiligingspatch van mei 2021.

Gebruikers van de Samsung Galaxy S20 FE ontvangen een nieuwe update. Het 5G-model ontvangt de update als eerste. Als we naar de changelog kijken zien we dat Samsung prestatieverbeteringen heeft doorgevoerd voor de camera, de Quick Share-functie en de beveiliging. Na deze update is de beveiligingspatch bijgewerkt naar die van mei 2021.

De update is 573MB groot en je ontvangt een melding zodra de update voor jouw toestel klaarstaat. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘.

