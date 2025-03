OnePlus 11 Ontvangt Update Met Nieuwe Functies En Beveiligingspatch

OnePlus heeft een nieuwe update uitgerold voor de OnePlus 11. De OxygenOS 15.0.0.600-update brengt verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich mee en installeert de beveiligingspatch van februari 2025.

Gebruikers van de OnePlus 11 kunnen een nieuwe update downloaden die de beveiligingspatch van februari met zich meebrengt. Dankzij deze patch ben jij weer wat beter beschermd tegen kwaadwillenden. Naast een verbeterde beveiliging bevat de update ook enkele nieuwe functies. Zo is het nu onder andere mogelijk om foto’s te personaliseren met een persoonlijk watermerk en kun je bewerkte foto’s weer ongedaan maken. Daarnaast zijn er enkele bugfixes en systeemverbeteringen doorgevoerd.

Changelog

Apps

Adds a new feature to Photos for personalized watermarks.

Now you can revert live photos to the original after editing them with “Crop”, “Adjust”, “Filter”, or “Watermark” and saving them.

Interconnection

Fixes an issue where the sound and picture are not in sync while you are watching videos with Bluetooth headphones.

System

Improves system stability and performance.

Integrates the February 2025 Android security patch to enhance system security.

Fixes an issue where setting the wallpaper theme as Snapshot after changing the system language may lead to system malfunctions.

De update rolt in fasen uit. Hierdoor kan het een aantal dagen voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de OnePlus 11.

via [droidapp]