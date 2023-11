Instagram-update Laat Gebruikers Openbare Reels Downloaden

Het is sinds deze week mogelijk om openbare Reels in Instagram te downloaden. Deze functie moet het makkelijker maken om Reels op andere platforms te delen.

Instagram testte de nieuwe functie eerder al onder gebruikers in de VS, maar nu rolt het platform de mogelijkheid om openbare Reels te downloaden wereldwijd uit. Dit heeft Instagram-ceo Adam Mosseri laten weten via zijn updatekanaal. Om een Reel te downloaden klik je op het deel-icoontje naast de reageer-knop en selecteer je de optie “downloaden”.

Als je niet wil dat gebruikers jouw Reels downloaden, dan kun je de download-optie uitschakelen. Hierdoor is het alleen mogelijk om Reels op te slaan en deze later terug te kijken.

