Google Pixel-smartphones Ontvangen Beveiligingsupdate Van Juni

Google heeft deze week de beveiligingspatch van juni 2021 uitgerold naar de Pixel-smartphones van het bedrijf. De update is te downloaden op de Google Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), en de Pixel 5.

In de nieuwste beveiligingspatch heeft Google 14 kwetsbaarheden aangepakt die voor alle smartphones gelden. Eén van deze kwetsbaarheden maakt het voor kwaadwillenden mogelijk om op afstand de telefoon te benaderen. Specifiek voor de Pixel-smartphones zijn nog 43 andere beveiligingsoplossingen toegevoegd. Als laatste heeft Google vier functionele updates doorgevoerd.

Zo is er onder andere een oplossing voor niet werkende draadloze opladers en zijn bewegende foto’s nu volledig te bewerken. Daarnaast zijn problemen opgelost met de fluctuaties in meldingsgeluid en het niet kunnen afspelen van video’s in sommige apps van derden.

De beveiligingspatch is 154MB groot en komt binnen via een over-the-air-update (OTA).

via [AW]