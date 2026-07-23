Groot Aantal Samsung-smartphones Ontvangen Juli-update

Samsung heeft de juli-update klaarstaan voor een groot aantal smartphones van de fabrikant. Het gaat om in totaal 9 toestellen, waaronder een aantal vouwbare smartphones, de Galaxy S24-serie en de Galaxy A55.

Verschillende smartphones van Samsung kunnen nu de beveiligingsupdate van juli downloaden. De update bestaat zoals gebruikelijk uit enkele tientallen patches voor kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem en Samsung’s One UI-schil, zodat gebruikers weer wat beter beschermd zijn tegen malafide activiteiten. De update rolt uit naar de volgende toestellen:

– Samsung Galaxy S24

– Samsung Galaxy S24+

– Samsung Galaxy S24 Ultra

– Samsung Galaxy S25 FE

– Samsung Galaxy Z Fold 7

– Samsung Galaxy Z Flip 7

– Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

– Samsung Galaxy Xcover 7 Pro

– Samsung Galaxy A55

Het kan een paar dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen melding hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]