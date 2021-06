Nubia Brengt RedMagic 6R Gaming-smartphone Deze Maand Uit Voor 499 Euro

Nubia brengt op 24 juni een nieuwe gaming-smartphone op de markt. De RedMagic 6R is een lichtere en dunnere variant van de RedMagic 6 en de 6 Pro en krijgt een adviesprijs mee van 499 euro.

De Nubia RedMagic 6R verscheen vorige maand in China op de markt, maar de fabrikant heeft nu bekendgemaakt dat de internationale variant op 24 juni verschijnt. De smartphone is ook in de Benelux verkrijgbaar en kost 499 euro voor 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte of 599 euro voor 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

De lichtere en dunnere uitvoering van Nubia’s gaming-smartphone heeft een kleinere 4200 mAh accu en een iets kleiner 6,67-inch OLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid. Wel heeft de RedMagic 6R net als de duurdere modellen een Snapdragon 888-processor en capacitieve schouderknoppen. Achterop vinden we een vierdubbele camera met een 64MP hoofdlens van Sony, een 8MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 2MP dieptelens. Voorop zit een 16MP selfie-camera. De smartphone heeft nog gewoon een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

via [tweakers]