Specificaties En Prijzen Van OnePlus Nord 2 Gelekt

OnePlus zal over een aantal dagen de opvolger van de OnePlus Nord introduceren en nieuwe details duiken nu vrijwel dagelijks op. Dit keer zijn de specificaties, kleuren en prijzen van de OnePlus Nord 2 uitgelekt.

Een aantal details over de OnePlus Nord 2 zijn eerder al opgedoken in het geruchtencircuit of gedeeld door OnePlus zelf. Zo wisten we al dat de smartphone beschikt over een 6,43-inch scherm en een MediaTek Dimensity 1200 AI-processor. De website 91mobiles heeft nu meer details gedeeld.

Volgens de bron beschikt de OnePlus Nord 2 over een 6,43-inch Full-HD+ AMOLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor Warp Charge 65 snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. De smartphone heeft ook ondersteuning voor dual-SIM en 5G.

De officiële introductie van de OnePlus Nord 2 zal op 22 juli plaatsvinden. De smartphone verschijnt waarschijnlijk op de markt in de kleuren Grey Sierra en Blue Haze en krijgt een adviesprijs mee van 400 euro.

via [droidapp]