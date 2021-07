Samsung Galaxy S20-gebruikers Klagen Over Kapot Scherm

Gebruikers van de Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra klagen de afgelopen tijd vaker dat het scherm van hun toestel uit het niets breekt. Het scherm toont spontaan alleen maar witte of groene kleuren en de smartphone is daardoor onbruikbaar. De enige oplossing is het laten vervangen van het scherm.

Klachten van gebruikers zijn opgedoken op Reddit, op Samsungs Europese forum en op YouTube, zo ontdekte AndroidAuthority. De meeste van de gebruikers melden dat het scherm uit het niets horizontale lijnen is gaan tonen. De problemen worden steeds groter totdat het scherm volledig groen of wit is en gebruikers dus niks meer kunnen zien. Een moderator van het Europese Samsung-forum raadt aan de smartphone vanuit de veilige modus te resetten, maar gebruikers melden dat dit niet werkt. De smartphone opsturen voor reparatie lijkt dus de enige oplossing.

Samsung bracht de Galaxy S20-serie in het voorjaar van 2020 uit. De smartphone komt met twee jaar Nederlandse garantie, dus deze reparatie valt gelukkig binnen de garantie. Voor kosteloze reparatie moet wel duidelijk zijn dat het gebroken scherm is veroorzaakt door dit probleem, niet door bijvoorbeeld valschade. Het is onduidelijk hoeveel mensen last hebben van dit probleem. De Galaxy S20 is vele miljoenen keren over de toonbank gegaan, waardoor het probleem groter kan lijken dan het daadwerkelijk is.

via [androidplanet]