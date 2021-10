“Specificaties Van Motorola G31 Uitgelekt”

Motorola lijkt binnenkort weer met een nieuwe budget-smartphone te komen. Dit keer zijn er specificaties uitgelekt van de Motorola G31, een toestel met een grote 5000 mAh accu. Foto’s tonen ook het design van de smartphone.

Op de onderstaande beelden zien we dat de opvolger van de Moto G30 een vrij simpel design krijgt met ronde hoeken en een kleine kin aan de onderkant van het scherm. In het scherm zit een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Aan de achterkant van de plastic behuizing vinden we een vingerafdrukscanner en een driedubbele camera.







Volgens de geruchten beschikt de Motorola G31 over een 5000 mAh accu, maar ondersteuning voor snelladen is er niet. Met een maximale laadsnelheid van 10W zal het dus redelijk lang duren om de smartphone volledig op te laden. De rear-camera bestaat waarschijnlijk uit een 50MP hoofdlens, een groothoeklens en een macrolens of dieptelens. We zien aan de bovenkant van de behuizing een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Overige specificaties ontbreken nog en we weten ook nog niet wanneer Motorola de Moto G31 officieel zal introduceren.

via [androidplanet]