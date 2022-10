“Dit Zijn De Specificaties Van De Samsung Galaxy S23, Niet Veel Veranderingen”

De introductie van de Galaxy S23 zal pas begin 2023 plaatsvindt, maar veel specificaties van de smartphone zijn inmiddels al uitgelekt. Uit de gelekte informatie kunnen we opmaken dat er geen grote aanpassingen zullen plaatsvinden.

De verschillen tussen de nieuwe Galaxy S-smartphones lijken steeds kleiner te worden en geruchten over de Galaxy S23-serie suggereren dat daar volgend jaar geen verandering in komt. Volgens tech-lekker Yogesh Brar lijkt de Galaxy S23 namelijk erg veel op de huidige Galaxy S22.

Als we de bron mogen geloven beschikt de Galaxy S23 over een 6,1-inch OLED-scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een iets grotere 3900 mAh accu (in plaats van een 3700 mAh accu), een nieuwe Snapdragon 8 Gen 2-processor, 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. Opnieuw kan de Galaxy S23 met maximaal 25W snelladen, wat relatief traag is in vergelijking met de concurrentie.

Het camera-eiland aan de achterkant verdwijnt en maakt plaats voor drie losse lenzen. Dit ontwerp kennen we van de Samsung Galaxy S22 Ultra. De specificaties van de camera’s blijven gelijk, met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 10MP telelens. Voorop vinden we een 10MP selfie-camera. De Galaxy S23 Ultra krijgt overigens wel een upgrade naar een 200MP hoofdlens.

De officiële introductie zal in januari of februari van 2023 plaatsvinden, dus we moeten nog even geduld hebben. Aangezien de introductie nog relatief ver weg is raden we aan om de geruchten nog niet al te serieus te nemen.

