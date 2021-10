Motorola Introduceert Nieuwe Tablet Moto Tab G20

Motorola heeft deze week een nieuwe tablet aangekondigd. De Motorola Moto Tab G20 is een 8-inch Android-tablet die momenteel alleen nog voor de Indiase markt is gepresenteerd. Daar krijgt de budget-tablet een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 130 euro.

De Motorola Moto Tab G20 beschikt over een 8-inch LCD-scherm met een HD+ resolutie, een MediaTek Helio P22T-processor, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5100 mAh accu met ondersteuning voor 10W opladen, een 2MP selfie-camera, een 5MP hoofdcamera, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een USB-C poort.

De Moto Tab G20 draait op Android 11 en Motorola heeft onder andere een apart kids-gedeelte toegevoegd. In India kost de tablet omgerekend 130 euro. Het is nog onduidelijk of Motorola de tablet ook in andere landen wil uitbrengen.

