Officiële Renders Van Samsung Galaxy A13 Gelekt

Naar verwachting zal Samsung begin volgend jaar de Galaxy A13 introduceren, maar renders van de budget-smartphone zijn nu al uitgelekt. Volgens de bron gaat het om officiële renders van de Galaxy A13, die zal worden uitgerust met mid-range specificaties.

De beelden zijn gedeeld door de website Giznext. Volgens deze bron hoort de Samsung Galaxy A13 thuis in het goedkopere middensegment. De smartphone krijgt een vrij standaard design met een druppelnotch en een vrij dikke rand onder het scherm. Achterop vinden we een driedubbele camera.









De driedubbele camera bestaat waarschijnlijk uit een hoofdlens, een macrolens en een dieptelens. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant in de power-knop en intern vinden we mogelijk een MediaTek Dimensity 700-processor met 5G-ondersteuning. Er gaan ook berichten rond over een 4G-model met een lager prijskaartje. Een exacte releasedatum hebben we nog niet, maar de introductie zal ergens begin 2022 plaatsvinden.

via [droidapp]