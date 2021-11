“Renders Van Google Pixel 6a Gelekt”

Op het internet zijn renders opgedoken van een nieuwe Pixel-smartphone. Waarschijnlijk gaat het om de Pixel 6a, die de Pixel 5a zal opvolgen. We zien dat de smartphone vrijwel hetzelfde design krijgt als de onlangs aangekondigde Pixel 6 en Pixel 6 Pro.

De beelden zijn afkomstig van de bekende tech-lekker Onleaks. Hij heeft via zijn Twitter-account de onderstaande renders gedeeld. Volgens de geruchten zien we de Google Pixel 6a, een goedkopere uitvoering van de reguliere Pixel 6. Google heeft in het verleden vaker voordeligere uitvoeringen van zijn vlaggenschip-smartphones uitgebracht. Zo lanceerde het bedrijf in het verleden al de Pixel 3a, Pixel 4a en Pixel 5a.

De aankomende Pixel 6a lijkt sprekend op de Pixel 6. We zien dezelfde opvallende zwarte camera-module met aan de boven- en onderkant van de behuizing verschillende kleuren. Voorop zien we een plat scherm die vrijwel de gehele voorkant in beslag neemt. Dit scherm heeft een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Volgens de geruchten is dit scherm met een formaat van 6,2-inch wel iets kleiner dan het 6,4-inch scherm van de reguliere Pixel 6a. De Pixel 6a is hierdoor compacter en zou zelfs iets dunner zijn.

Daarnaast valt het op dat de 3.5mm koptelefoonaansluiting ontbreekt. Deze audio jack was wel gewoon aanwezig op de voorgaande Pixel a-toestellen. Op de reguliere Pixel-smartphones is de audio jack echter al sinds de Pixel 2 niet meer te vinden. Overige specificaties, een releasedatum en een adviesprijs hebben we nog niet. Zodra we meer weten zullen wij dit met jullie delen.

via [androidplanet]