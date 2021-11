“OnePlus 10 Pro Krijgt Geen Periscooplens”

Er is nieuwe informatie uitgelekt over de aankomende OnePlus 10 Pro. Volgens de laatste berichten zal OnePlus deze smartphone niet uitrusten met een periscoopcamera voor meer optische zoom. De OnePlus 10 Pro krijgt namelijk net als de OnePlus 9 Pro een telecamera met 3,3x optische zoom.

OnePlus zal volgend jaar de opvolger van de OnePlus 9 Pro introduceren en de OnePlus 10 Pro is inmiddels al verschillende keren opgedoken in het geruchtencircuit. Zo kregen we begin deze maand al de eerste renders te zien en is er nu informatie opgedoken over de camera van de smartphone. De geruchten-verspreider Digital Chat Station heeft via Chinese social media laten weten dat de 10 Pro net als zijn voorganger geen periscoopcamera krijgt.

OnePlus zou opnieuw kiezen voor een gewone telecamera met 3,3x optische zoom. Dit zal voor sommige consumenten een teleurstelling zijn, aangezien steeds meer concurrenten inmiddels overstappen naar 5x of zelfs 10x zoom. De bron weet ook te melden dat de OnePlus 10 Pro opnieuw is uitgerust met een driedubbele camera en dat OnePlus hoogstwaarschijnlijk opnieuw samenwerkt met de camerafabrikant Hasselblad.

Een eerder gerucht gaf ook al wat informatie over de accu. Dit gerucht sprak over ondersteuning voor 125W snelladen. Hierdoor kun je de accu in slechts 22 minuten aan de lader volledig opladen.

Following last week very first glimpse at the #OnePlus10Pro, now comes your very first complete and detailed look at the – likely final version – upcoming #OnePlus Flagship! (360° video + terrific 5K renders + dimensions)



Again, on behalf of @ZoutonUS -> https://t.co/UvInvRqzax pic.twitter.com/2tGEslEUN1 — Steve H.McFly (@OnLeaks) November 15, 2021

via [AW]