Motorola Edge 20, Edge 20 Pro En Edge 20 Lite Ontvangen Nieuwste Beveiligingsupdate

Motorola heeft een nieuwe beveiligingsupdate uitgerold naar drie smartphones van de fabrikant. Het gaat om de smartphones in de Edge 20-serie die worden bijgewerkt naar de beveiligingspatch van december 2021.

De nieuwste beveiligingspatch, die van december 2021, is nu te downloaden op de Motorola Edge 20, de Edge 20 Pro en de Edge 20 Lite. Verschillende gebruikers in Nederland melden dat ze de update al hebben ontvangen. De update komt als eerst binnen op de reguliere Edge 20 en de Edge 20 Lite. Over enkele dagen zal de Edge 20 Pro volgen.

De update lijkt alleen de beveiligingspatch van december te installeren. In de changelog staat niks over nieuwe functies of andere veranderingen.

via [droidapp]