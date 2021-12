Motorola Moto G200 Nu In Nederland Verkrijgbaar

Motorola heeft de snelste smartphone van de fabrikant uitgebracht in Nederland. Het gaat om de Motorola Moto G200 die een adviesprijs meekrijgt van 449 euro. De smartphone beschikt onder andere over een 144Hz-scherm en een 108MP camera.

Motorola introduceerde vorige maand de Moto G51, Moto G31 en Moto G200. De Moto G200 is nu te koop in Nederland voor 449 euro. De smartphone beschikt over een 6,8-inch FHD+ LCD-scherm met een 144Hz verversingssnelheid, een Snapdragon® 888+ processor met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 13MP ultragroothoeklens die ook te gebruiken is als macrolens en een 2MP dieptesensor.

De Moto G200 draait uit de doos op Android 11 en is onder andere verkrijgbaar bij Belsimpel, waar je tijdelijk gratis Motorola-oordopjes cadeau krijgt bij de aanschaf van de smartphone.

via [androidplanet]