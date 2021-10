Motorola Edge 20 Lite Nu Ook In Nederland Verkrijgbaar

Eind juli introduceerde Motorola de Motorola Edge 20-serie, waarna de Edge 20 en de Edge 20 Pro ook in Nederland op de markt verschenen. De Motorola Edge 20 Lite ontbrak in dit rijtje, maar hier is nu verandering in gekomen. De Edge 20 Lite is nu in Nederland verkrijgbaar voor zo’n 240 euro.

De Motorola Edge 20 Lite beschikt over een 6,7-inch OLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een Dimensity 720 5G-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000mAh (30W) accu en een 32MP selfie-camera. De rear-camera bestaat uit een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens.

Gebruikers van de Edge 20 Lite kunnen rekenen op drie jaar beveiligingsupdates en twee jaar Android-updates. De smartphone is onder andere bij Coolblue verkrijgbaar in de kleur zwart.

via [droidapp]