Nokia C21 Plus en Nokia C2 2E Aangekondigd

HMD Global heeft twee nieuwe Nokia-smartphones gemaakt. De Nokia C21 Plus en Nokia C2 2E zijn echte budget-smartphones. Zo maken de smartphones bijvoorbeeld nog gebruik van de ouderwetse micro-USB-poort. De smartphones kosten slechts 99 euro en 119 euro.

De Nokia C21 Plus beschikt over een 6,5-inch scherm met een HD+ resolutie van 720 x 1600 pixels, een UniSoc octa-core processor, 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4.000mAh accu die volgens de fabrikant twee dagen meegaat en met 10W kan laden, een dubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens en een 2MP dieptelens, een 5MP selfie-camera, een vingerafdrukscanner aan de achterkant en een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

De Nokia C21 Plus is vanaf mei verkrijgbaar in de kleuren Dark Cyan, Warm Grey voor een adviesprijs van 119 euro.

De Nokia C2 2E beschikt over een 5,7-inch FWVGA beeldscherm met dikke schermranden, een MediaTek quad-core-processor, 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte, een verwisselbare 2400 mAh accu, een 5MP rear-camera en een 2MP selfie-camera. Beide smartphones draaien op Android 11 (Go edition) en ontvangen twee jaar beveiligingsupdates. De Nokia C2 2E is vanaf mei in Nederland en België verkrijgbaar voor 99 euro.

via [AW]