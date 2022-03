TCL Introduceert Zes Nieuwe Smartphones

TCL heeft tijdens de World Mobile Congress de TCL 30 Series aangekondigd. De series bestaat uit zes nieuwe smartphones die allemaal een budget-adviesprijs meekrijgen. De smartphones zijn vanaf eind maart verkrijgbaar.

De nieuwe budget-serie bestaat uit de TCL 30, TCL 30+, TCL 30 E, TCL 30 SE, TCL 305 en het topmodel, de TCL 30 5G. De meeste modellen zijn vanaf eind maart verkrijgbaar in de kleuren zwart en blauw. De voordeligste smartphone is de TCL 305, met een adviesprijs van 149,99 euro. De smartphone heeft een 6,52-inch lcd-scherm met een niet al te hoge resolutie van 1600 bij 720 pixels, een MediaTek Helio A22 MT6761-processor, 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een grote 5000 mAh accu en een 13MP hoofdcamera. De TCL 305 draait op Android Go.

De iets krachtigere TCL 30 E en TCL 30 SE kosten 159,99 euro en 179,99 euro. Beide modellen beschikken opnieuw over een 6,52-inch lcd-display, maar hebben een nieuwere MediaTek Helio G25-processor. Ook hebben beide smartphones een 50MP hoofdlens, een dieptelens en een 5000 mAh accu. De TCL 30 SE heeft naast de 50MP hooflens nog een 2MP macrolens. De TCL 30 E is verkrijgbaar met 3GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte, terwijl de TCL 30 SE beschikt over 4GB werkgeheugen en 64GB of 128GB opslagruimte. De smartphones draaien uit de doos op Android 12.





De TCL 30 en TCL 30+ beschikken beide over een 6,7-inch AMOLED-scherm (2400 bij 1080 pixels) en krijgen een adviesprijs mee van 219,99 euro en 239,99 euro. Intern vinden we een MediaTek G37-processor, dezelfde camera setup als de TCL 30 SE en een accu met een capaciteit van 5010 mAh en ondersteuning voor 18W opladen. De TCL 30 heeft 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte, terwijl de TCL 30+ 128GB opslagruimte en een verbeterde selfie-camera heeft.

Als laatste introduceerde TCL nog de TCL 30 5G, die grotendeels overeenkomt met de TCL 30+. Wel beschikt de TCL 30 5G over een snellere MediaTek 700-processor met 5G-ondersteuning. De TCL 30 5G verschijnt echter pas in het tweede kwartaal van 2022 op de markt en een adviesprijs heeft TCL nog niet bekendgemaakt.

via [androidplanet]