IQOO en BMW Introduceren Smartphones Met 120W Snelladen

iQOO, een dochtermerk van Vivo, heeft in samenwerking met BMW de iQOO 9-serie aangekondigd voor de Indiase markt. De iQOO 9 en 9 Pro beschikken beide over ondersteuning voor 120W-snelladen. De fabrikant heeft ook een voordeligere iQOO 9 SE geïntroduceerd.

De iQOO 9 Pro is een high-end smartphone met een 6,78-inch AMOLED-scherm, een krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 4700mAh accu met ondersteuning voor 120W bekabeld en 50W draadloos laden. Volgens de fabrikant is de smartphone in slechts 20 minuten aan de lader weer volledig opgeladen.

De reguliere iQOO 9 heeft een kleiner 6,56-scherm en een iets minder krachtige Snapdragon 888+-processor. Ook is de accu met een capaciteit van 4350mAh iets kleiner. Wel heeft de accu net als de duurdere variant ondersteuning voor 120W snelladen. Draadloos opladen ontbreekt echter. De reguliere iQOO heeft 8GB werkgeheugen en klanten kunnen kiezen uit 128GB en 256GB opslagruimte. De achterkant van de smartphones heeft een kleurenontwerp gekregen dat is geïnspireerd door BMW Motorsport.

De iQOO 9 Pro kost omgerekend ongeveer 769 euro en de iQOO 9 kost ongeveer 508 euro. Voor mensen met een kleiner budget heeft de fabrikant ook nog de iQOO 9 SE uitgebracht. Dit model heeft een 6,62-inch scherm, een Snapdragon 888-processor en een 4500mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen. Het BMW kleurenontwerp aan de achterkant van de behuizing ontbreekt.

Het is nog onduidelijk of de fabrikant van plan is om de smartphones op een later tijdstip ook buiten India op de markt te brengen.

via [tweakers]