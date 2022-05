Specificaties En Beelden Van Moto E32 Opgedoken

Motorola werkt aan een nieuwe goedkope mid-range smartphone met de naam Moto E32. Via verschillende tech-lekkers zijn nu specificaties en beelden van de smartphone uitgelekt. Hieronder zetten wij de details even op een rijtje.

Op de onderstaande beelden zien we de Moto E32 van alle kanten. De smartphone heeft een driedubbele camera, een flinke rand onder het scherm en een ronde uitsparing voor de selfie-camera. De Moto E32 draait op Android 11 met Motorola’s Moto MyUX-skin. De behuizing meet 163.95 x 74.9 x 8.49mm en de smartphone weegt 184 gram.









Het 90Hz LCD-scherm is 6,5-inch groot en heeft een HD+ resolutie. De driedubbele camera bestaat uit 16MP + 2MP + 2MP lenzen en voorop vinden we een 8MP selfie-camera. Intern beschikt de Moto E32 over een Unisoc T606 octa-core processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen. Een introductiedatum hebben we nog niet.

via [droidapp]