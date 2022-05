Google Pixel 3a Krijgt Geen Updates Meer

Waarschijnlijk hebben de Google Pixel 3a en de Pixel 3a XL hun laatste update ontvangen. De smartphones zijn deze maand namelijk drie jaar oud geworden, waardoor de beloofde ondersteuningsperiode verlopen is. De Pixel 3a (XL) was de eerste mid-range smartphone van Google.

Google lanceerde de Pixel 3a (XL) in mei van 2019 en beloofde drie jaar lang beveiligingsupdates uit te rollen. Deze periode is nu voorbij, waardoor gebruikers niet meer hoeven te rekenen op regelmatige updates. In oktober vorig jaar ontving de smartphone een update naar Android 12, wat de laatste Android-update was. Mogelijk rolt Google nog wel updates uit als er bijvoorbeeld ernstige kwetsbaarheden zijn gevonden.

De Google Pixel 3a (XL) leverde een goede prijs/kwaliteit verhouding, mede doordat de smartphone beschikt over dezelfde camera als die van de duurdere Pixel 3. Naar verwachting zal Google later deze maand zijn nieuwste mid-range smartphone introduceren onder de naam Pixel 6a. Van dit model komt geen XL-variant.

