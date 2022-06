Specificaties Van Opvouwbare Samsung Galaxy Z Flip 4 Gelekt

Samsung werkt aan de opvolgers van de Galaxy Z Fold 3 en de Z Flip 3. Onlangs doken al verschillende details op van de Galaxy Z Fold 4 en nu heeft een bekende tech-lekker specificaties gedeeld van de kleinere Galaxy Z Flip 4.

Tech-lekker Yogesh Brar heeft via Twitter specificaties van de Galaxy Z Flip 4 gedeeld. Volgens de bron beschikt de nieuwe opvouwbare smartphone over een 6,7-inch Super AMOLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid en een Full-HD+-resolutie. Aan de buitenkant vinden we een 2,1-inch sAMOLED-scherm.

Intern zou de Galaxy Z Flip 4 zijn uitgerust met een krachtige Snapdragon 8+ Gen 1-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 3700 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen en 10W draadloos laden en een dubbele rear-camera met een 12MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens. De smartphone draait op Android 12 met de One UI-schil. Samsung zal de smartphone in de zomer waarschijnlijk officieel introduceren.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G



— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 1, 2022

via [droidapp]