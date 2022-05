“Specificaties Van Samsung Galaxy Z Fold 4 Gelekt”

De Galaxy Z Fold-serie van Samsung is de meest populaire opvouwbare smartphone op de markt. We kijken daarom erg uit naar de opvolger van de Galaxy Z Fold 3. Via een bron is nu een lange lijst met specificaties opgedoken die bij de Galaxy Z Fold 4 zou horen.

De onderstaande lijst met specificaties is door tech-lekker Yogesh Brar gedeeld op Twitter. Volgens de bron beschikt de Samsung Galaxy Z Fold 4 onder andere over meer werkgeheugen en de nieuwe Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor. Daarnaast heeft de under-display-selfiecamera een veel hogere resolutie gekregen en vinden we achterop een betere rear-camera. Zowel het vouwbare scherm als het scherm aan de buitenkant behouden dezelfde grootte. Ook de accu lijkt ongewijzigd. Wel verwachten we verbeteringen in de scharnier van opvouwbare scherm.

– Vouwbaar scherm: 7.6″ QXGA+ AMOLED, 120Hz

– Tweede scherm: 6.2″ HD+ AMOLED, 120Hz

– Processor: Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

– Werkgeheugen: 12/16GB RAM

– Opslagruimte: 256/512GB ROM

– Rear-camera: 50MP + 12MP (UW) + 12MP (3x)

– Inner Camera: 16MP (UD)

– Outer Camera: 10MP

– Android 12, OneUI

– Accu: 4,400mAh met 25W-snelladen

De officiële introductie laat nog even op zich wachten en daarom raden wij aan om de geruchten voorlopig nog met een korrel zout te nemen.

via [AW]