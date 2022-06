TCL Introduceert 5G-smartphone Met Stylus

TCL heeft een nieuwe budget-smartphone aangekondigd. Het gaat om een grote 5G-smartphone met ondersteuning voor een stylus. De TCL Stylus 5G krijgt in de VS een adviesprijs mee van 258 dollar. Dit is inclusief de stylus.

De TCL Stylus 5G heeft aan de onderzijde van de behuizing een aansluiting voor de meegeleverde stylus en de smartphone is voorzien van Nebo-software die kunstmatige intelligentie gebruikt om handgeschreven teksten om te zetten naar getypte teksten. Ook kunnen gebruikers op het scherm schrijven zonder dat deze aan hoeft te staan. Het scherm is met een formaat van 6,81-inch aan de grote kant. Dit scherm heeft een resolutie van 2460×1080 pixels en een helderheid van 500cd/m².

Intern beschikt de TCL Stylus 5G over een MediaTek Dimensity 700 5G-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4000mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, een 13MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. De smartphone draait op Android 12 en ontvangt één grote Android-update en twee jaar lang beveiligingsupdates.

De TCL Stylus 5G is vooralsnog alleen voor de VS aangekondigd. We weten nog niet of de fabrikant van plan is om de smartphone op een later tijdstip ook in andere landen uit te brengen.

