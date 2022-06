Poco F4 En Poco X4 GT Officieel Aangekondigd

Poco heeft twee nieuwe mid-range smartphones aangekondigd. Het gaat om de Poco F4 met een adviesprijs van 399 euro en de Poco X4 GT met een prijskaartje van 379 euro. Beide smartphones hebben een scherm met een snelle verversingssnelheid en een grote accu met ondersteuning voor 67W snelladen.

De Poco F4 5G beschikt over een 6,67-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een hoge helderheid van 1300 nits, een Snapdragon 870-processor met ondersteuning voor het 5G-netwerk, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen, een 20MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. Optische beeldstabilisatie moet zorgen voor stabielere beelden.

De Poco X4 GT beschikt over een 6,6-inch LCD-scherm met een snelle 144Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 8100-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een grote 5080 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen, een 20MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

Beide smartphones draaien op Android 12 met de MIUI 13-schil. De Poco F4 5G kost 399 euro (6GB + 128GB) of 449 euro (8GB + 256GB) en is verkrijgbaar in de kleuren zwart, zilver en groen. Mensen die de smartphone tussen 27 juni tot en met 2 juli kopen ontvangen 50 euro korting.

De Poco X4 GT kost 379 euro (8GB + 128GB) of 429 euro (8GB + 256GB) en is verkrijgbaar in de kleuren zilver, zwart en blauw. Van 2 juli tot en met 4 juli betaal je respectievelijk 299 euro of 349 euro.

