Montblanc Introduceert Luxe Smartwatch Met Wear OS 3

Samsung was met de introductie van de Galaxy Watch 4-serie de enige fabrikant met een smartwatch die draait op Wear OS 3. Daar komt nu verandering in, want het merk Montblanc heeft nu ook een Wear OS 3-smartwatch aangekondigd die een stevige adviesprijs meekrijgt van 1290 dollar.

De Montblanc Summit 3 heeft de uitstraling van een luxe en moderne horloge en beschikt over een 1,28-inch OLED-scherm met een resolutie van 416×416 pixels. Intern vinden we een Qualcomm Snapdragon Wear 4100+-processor, 1GB werkgeheugen en 8GB opslagruimte. De Summit 3 heeft ondersteuning voor zowel Android als iOS.

De Montblanc Summit 3 komt met een rubberen sportbandje en een leren bandje. Verder is er ondersteuning voor Bluetooth 5.0, Wi-Fi en NFC betalingen. Net als bij andere smartwatches zijn er verschillende sensoren aanwezig die de activiteiten van de gebruiker in de gaten houden.





via [tweakers]