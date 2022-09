Mid-range Smartphone Nokia G60 Geïntroduceerd

Eerder vandaag schreven wij dat HMD Global de Nokia X30 5G heeft geïntroduceerd, maar de fabrikant heeft tijdens de IFA beurs ook een voordeligere smartphone uitgebracht voor in de G-serie. De Nokia G60 heeft dezelfde Snapdragon 695-processor, maar een minder premium uitstraling.

De Nokia G60 beschikt over een 6,58-inch scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en een druppelnotch voor de selfie-camera. Aan de onderkant van het scherm zien we een dikke kin. Intern vinden we een Snapdragon 695-processor met 5G-ondersteuning, 4GB of 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 20W snelladen en ruimte voor twee SIM-kaarten en een microSD-kaart.

Achterop beschikt de Nokia G60 over een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. In de druppelnotch zit een 8MP selfie-camera verwerkt. De plastic behuizing bestaat uit gedeeltelijk gerecycled plastic en heeft een IP52-rating gekregen.

Uit de doos draait de Nokia G60 op Android 12. De smartphone krijgt drie grote Android-updates en drie jaar lang beveiligingsupdates. De Nokia G60 is per direct verkrijgbaar voor 329 euro (4GB + 128GB) of 369 euro (6GB + 128GB).