Samsung Introduceert Robuuste Tablet Galaxy Tab Active 4 Pro

Samsung heeft een nieuwe robuuste tablet aangekondigd. Het gaat om de Galaxy Tab Active 4 Pro, die dankzij zijn extra stevige behuizing geschikt is voor gebruik in alle omgevingen. De tablet heeft een 10-inch scherm en krijgt een adviesprijs mee van 829 euro.

De Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro heeft een extra dikke behuizing met een IP68-classificatie en een MIL-STD-810H-certificaat. Dit wil zeggen dat de tablet bestand is tegen water, stof en vallen. Ook extreme hoogten, temperaturen, trillingen en vochtigheid zijn geen probleem. De tablet is 10,2mm dik en weegt zonder beschermhoes en S Pen 674 gram. Met de meegeleverde beschermhoes en S Pen komt het gewicht uit op 833 gram.

De Galaxy Tab Active 4 Pro is voornamelijk bedoeld in werkomgevingen, zoals het ziekenhuis, een bouwplaats of een druk kantoor. Met Key Mapping kun je veelgebruikte apps aan knoppen koppelen, zodat je deze snel kunt starten. Krachtige speakers zorgen ervoor dat inkomende meldingen ook op drukke werkplaatsen hoorbaar zijn. Daarnaast kun je het 10-inch LCD-scherm bedienen met handschoenen aan en heeft de tablet ondersteuning voor Samsung Dex en Knox Platform. Dankzij de No Battery-modus is het mogelijk om de tablet aan te sluiten aan een adapter en de accu uit de behuizing te halen, zonder dat de tablet uit gaat.

Intern vinden we een Snapdragon 778G-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 7600 mAh accu, een 8MP selfie-camera en een 13MP rear-camera.

De Galaxy Tab Active 4 Pro draait op Android 12 en ontvangt een update naar Android 13, 14 en 15. Ook krijgt de tablet vijf jaar lang beveiligingsupdates. De tablet is vanaf oktober verkrijgbaar voor 829 euro.