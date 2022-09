Nokia X30 5G Officieel Aangekondigd

Tijdens de IFA heeft HMD Global verschillende nieuwe apparaten aangekondigd, waaronder de Nokia X30 5G. De Nokia X30 5G is een krachtige mid-range smartphone met een AMOLED-scherm, een aluminium frame en een 50MP hoofdlens.

Ben je opzoek naar een nieuwe mid-range smartphone van Nokia, dan hebben wij goed nieuws. Nokia heeft zijn assortiment namelijk uitgebreid met de Nokia X30 5G. Deze smartphone beschikt over een 6,43-inch OLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid en een ronde uitsparing voor de selfie-camera, een Snapdragon 695-processor met 5G-ondersteuning, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4200 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen. Voorop vinden we een 16MP selfie-camera en achterop een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens.

De frame van de Nokia X30 5G bestaat uit 100 procent gerecycled aluminium. De achterkant bestaat uit 65 procent gerecycled plastic. De smartphone draait op Android 12 en gebruikers kunnen rekenen op drie jaar lang Android- en Beveiligingsupdates. Het valt op dat de Nokia X30 5G de eerste smartphone van de fabrikant is waarbij geen adapter in de doos zit.

De Nokia X30 5G is verkrijgbaar in de kleuren wit en blauw voor 519 euro (6GB + 128GB) of 549 euro (8GB + 256GB).