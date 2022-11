Android 13-update Nu Beschikbaar Voor OnePlus 9 en 9 Pro

OnePlus is begonnen met de uitrol van Android 13 voor de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro. Dit blijkt uit verschillende berichten van gebruikers die de update al hebben gedownload. De update bevat verschillende nieuwe functies en installeert een nieuwe beveiligingspatch.

OnePlus heeft de uitrol van Android 13 voor de OnePlus 9 (Pro) nog niet officieel aangekondigd, maar de website XDA Developers meldt dat de eerste gebruikers de Android 13-update hebben ontvangen. De update rolt geleidelijk uit, waardoor het even kan duren voordat de update bij alle gebruikers is aangekomen.

De Android 13-update brengt onder andere het “Aquamorphic Design” met zich mee. Dit is een vernieuwde interface met aangepaste apps, widgets en animaties. Het nieuwe design van de OxygenOS-schil heeft nu veel weg van Oppo’s ColorOS-schil. Ook brengt Android 13 meer privacy-opties met zich mee en is het nu mogelijk om applicaties in verschillende talen te gebruiken. Daarnaast installeert de update de beveiligingspatch van oktober 2022, die de OnePlus 9 en 9 Pro weer wat beter beschermd tegen kwaadaardigen.

