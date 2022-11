“Netflix Overweegt Live Sportwedstrijden Te Streamen”

Netflix zou serieuze interesse hebben in het aanbieden van live sportwedstrijden. Netflix zou sportwedstrijden en sportcompetities onderdeel willen maken van een uitbreidingspakket. De streamingdienst weet echter nog niet wat dit pakket moet gaan kosten.

Dit schrijft de Wall Street Journal. Volgens de bron heeft Netflix al verschillende biedingen gedaan bij sportfederaties, waaronder World Surf League, de ATP en de WTA. Met World Surf League en de ATP zou het onderhandelen echter zijn mislukt, omdat de partijen het niet eens zijn geworden over de prijs. De onderhandelingen met de WTA lopen nog. Als deze deal succesvol is zou dat betekenen dat we tennistoernooien als de Poland Open, Indian Wells en de Libema Open op Netflix kunnen volgen.

Netflix zou verder ook aan het onderhandelen zijn voor de uitzendrechten van Engelse wielerwedstrijden en “minder bekende sportcompetities“. Waarschijnlijk wil Netflix beginnen met een beperkt aanbod van sport om te kijken hoe klanten reageren en of mensen bereid zijn om extra te betalen. Als dit succesvol is is de kans groot dat Netflix meer rechten koopt.

via [AW]