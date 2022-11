Specificaties Van OnePlus Nord CE 3 Gelekt

Via een doorgaans goedgeïnformeerde bron zijn specificaties van de OnePlus Nord CE 3 uitgelekt. De opvolger van de Nord CE 2 krijgt volgens de bron onder andere een groter scherm, een grotere accu en een hogere resolutie camera.

De specificaties van de OnePlus Nord CE 3 zijn gedeeld door de website Gadgetgang in samenwerking met de bekende tech-lekker OnLeaks. Volgens de bron beschikt de OnePlus Nord CE 3 over een 6,7-inch Full HD LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. De huidige Nord CE 2 heeft een 6,43-inch Full HD AMOLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid. Het scherm van de Nord CE 3 is dus groter en heeft een hogere verversingssnelheid, maar maakt gebruik van een LCD-paneel in plaats van een OLED-paneel.

Intern vinden we een Snapdragon 695-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000mAh accu, een vingerafdrukscanner aan de zijkant, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens. De accu heeft ondersteuning voor 67W snelladen en OnePlus komt mogelijk ook met een uitvoering die is uitgerust met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

Een releasedatum of adviesprijs hebben we nog niet, maar de OnePlus Nord CE 2 verscheen op de markt voor 359 euro.

