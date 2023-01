TCL Introduceert Verschillende Budget-smartphones Met Android 13

TCL heeft drie nieuwe smartphones aangekondigd onder de namen TCL 40R 5G, TCL 40 SE en TCL 408. De smartphones kosten in de VS 129 dollar tot 219 dollar, maar informatie over een Nederlandse lancering hebben we nog niet.

De TCL 40R 5G is de krachtigste van de drie nieuwe budget-smartphones en beschikt onder andere over een 6,6-inch 90Hz LCD-scherm met een resolutie van 1612 x 720 pixels, een MediaTek Dimensity 700-processor met 5G-ondersteuning, een 5.000 mAh accu en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens. De 40R 5G krijgt in de Verenigde Staten een adviesprijs mee van 219 dollar.

De TCL 40 SE is een nog grotere smartphone met een 6,75-inch scherm. Dit scherm heeft een HD-resolutie en een 90Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een MediaTek Helio G37-processor met alleen 4G-ondersteuning, maximaal 6GB werkgeheugen, maximaal 256GB opslagruimte en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. Voorop vinden we een 8MP selfie-camera en de accu heeft een capaciteit van 5010 mAh.

Als laatste heeft TCL de TCL 408 getoond. De TCL 408 lijkt op een voordeligere versie van de TCL 40R. Zo beschikt ook dit toestel over een 6,6-inch scherm, maar heeft de TCL 408 een minder krachtige MediaTek-processor met 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte.

De TCL 40R 5G, de 40 SE en de 408 krijgen in de Verenigde Staten een adviesprijs mee van 219, 169 en 129 dollar. Europese prijzen hebben we nog niet.

TCL 40R 5G TCL 40 SE TCL 408

via [AW]