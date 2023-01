Lenovo Introduceert Motorola ThinkPhone

Lenovo heeft een nieuwe smartphone aangekondigd onder de naam Motorola ThinkPhone. De smartphone is voornamelijk bedoeld voor de zakelijke markt waarbij bedrijven de smartphone kunnen gebruiken in combinatie met de ThinkPad-laptops.

Het beveiligingsplatform ThinkShield was tot nu toe alleen beschikbaar voor Windows, maar met de introductie van de ThinkPhone heeft Lenovo ThinkShield nu ook naar Android gebracht. Daarnaast beschikt de ThinkPhone over een Keysafe-chip die geïsoleerd is van de soc voor het opslaan van beveiligingssleutels. Een dergelijke beveiliging zagen we eerder al bij smartphones van Samsung, Google en Apple. De Motorola ThinkPhone krijgt drie Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates.

Verder kun je met ‘Think 2 Think’ software een Windows machine koppelen aan de Android-smartphone. Met deze software kun je eenvoudig teksten naar de apparaten kopiëren, bestanden delen, apps streamen en de smartphone gebruiken als webcam.

De Motorola ThinkPhone heeft een 6,6-inch OLED-scherm met een resolutie van 2400×1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8+ Gen 1-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 68W snelladen en 15W draadloos laden, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. Ook heeft de smartphone een robuuste waterdicht behuizing met een IP68-rating en een MIL STD 810H-rating.

De Motorola ThinkPhone verschijnt eind januari in Nederland en België op de markt, maar Lenovo heeft nog geen adviesprijs bekendgemaakt.

via [tweakers]