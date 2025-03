Budget-smartphone HTC Wildfire E5 Plus Geïntroduceerd

HTC is lang niet meer het smartphonemerk als dat het ooit was, maar heel af en toe brengt de Taiwanese fabrikant toch weer een nieuwe smartphone uit. Zo maken we nu kennis met de HTC Wildfire E5 Plus, een echte budget-smartphone voor minder dan 100 euro.

De Wildfire E5 Plus beschikt over een 6,75-inch HD-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een oude Unisoc Tiger T606-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000mAh accu, een 16MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. De smartphone draait uit de doos nog op Android 14 en 5G-ondersteuning ontbreekt.

De HTC Wildfire E5 Plus is tot nu toe alleen in Vietnam verkrijgbaar, waar de smartphone een adviesprijs meekrijgt van omgerekend slechts 86 euro. We hebben geen informatie over een lancering in andere landen. De kans is echter klein dat de Wildfire E5 Plus naar Nederland komt. HTC heeft vorig jaar wel de mid-range HTC U24 Pro uitgebracht in Europa, inclusief Nederland.

via [androidplanet]