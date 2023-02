Realme Introduceert Realme 10 Pro 5G Coca-Cola-editie

Smartphonefabrikanten werken regelmatig samen met andere merken om een speciale gelimiteerde editie van een smartphone op de markt te brengen. Zo heeft Realme nu een Coca-Cola-editie van de Realme 10 Pro 5G uitgebracht.

De Realme 10 Pro 5G Coca-Cola-editie heeft aan de achterkant een ’70/30 asymmetrisch rugdesign’ waarbij het Coca-Cola logo het grootste gedeelte van de oppervlakte in beslag neemt. De rest van de behuizing is zwart met enkele rode tinten, zoals een rode cirkel rondom de camera’s.

In de verpakking van de Realme 10 Pro 5G Coca-Cola-editie vinden we een Coca-Cola-realmow-figuurtje, wat stickers en een kaartje met de serienummer van de smartphone. Het gaat om een nummer tussen de 1 en 6000, want Realme brengt slechts 6000 exemplaren van de Coca-Cola-editie op de markt.

De specificaties zijn overigens hetzelfde als die van de reguliere Realme 10 Pro. Zo heeft de smartphone een 6,7-inch Full HD LCD-scherm met een 120Hz-verversingssnelheid, een Snapdragon 695 5G-processor, een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen en een 108MP hoofdlens. In India is de Realme 10 Pro 5G Coca-Cola-editie via de officiële website van Realme verkrijgbaar voor 20.999 roepie, wat omgerekend net geen 240 euro is. We hebben de smartphone nog niet in andere Realme-webwinkels gespot.

via [AW]